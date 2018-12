De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in gezelschap van zijn vrouw Melania een verrassingsbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak.

De woordvoerder van het Witte Huis vertelde dat het paar dinsdagavond laat uit Washington is vertrokken.

Het is de eerste keer dat Trump een conflictgebied heeft bezocht sinds hij bijna twee jaar geleden president werd. Hij kreeg daarom de afgelopen tijd kritiek te verduren. Nadat Trump daarnaast afgelopen maand een bezoek aan een militaire begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk afzegde vanwege de regen, werd de kritiek luider.

De president heeft woensdag ongeveer drie uur tijd doorgebracht met de militairen. Alhoewel er in Irak, sinds de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) vorig jaar een reeks nederslagen heeft geleden, geen grootschalig geweld heeft plaatsgevonden, zijn de militairen nog aanwezig. De troepen trainen Iraakse strijdkrachten.

Trump verdedigde besluit terugtrekken troepen uit Syrië

Tijdens zijn bezoek in Irak heeft de president zijn besluit om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken verdedigd. "Ik denk dat veel mensen zullen bijdraaien naar mijn denkwijze. Het is tijd dat we ons hoofd gaan gebruiken", zei Trump tijdens het bezoek.

Volgens Trump zijn de tweeduizend militairen daar niet meer nodig omdat de terroristische organisatie Islamitische Staat verslagen is.

Daarnaast heeft Trump ook besloten om de helft van de 14.000 Amerikaanse militairen die aanwezig zijn in Afghanistan terug te trekken. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis kondigde daarom eerder deze week aan op te stappen.

Trump zei tijdens het bezoek in Irak dat hij geen plannen heeft om de militairen die daar zitten terug te trekken.

"In feite kunnen we deze basis gebruiken als we nog iets willen ondernemen in Syrië." Hij zei ook geen haast te willen maken met de opvolging van Mattis. Staatssecretaris Patrick Shanahan, zondag aangewezen, neemt vanaf 1 januari de honneurs waar op het departement en "kan daar nog wel een hele tijd zitten".

Donald Trump en zijn vrouw Melania tijdens het bezoek aan de troepen in Irak. (Foto: AFP).

