Een Russische blogger die kritiek had op de autoriteiten is woensdag in een afpersingszaak die volgens critici politiek gemotiveerd is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, zei zijn advocaat.

Alexander Valov, wiens blog kritisch was over de autoriteiten in de Zuid-Russische stad Sochi, werd eerder dit jaar aangeklaagd wegens het afpersen van geld van parlementariër Yuri Napso.

Valov werd beschuldigd van het afpersen van 300.000 roebel (3.800 euro) van Napso, naar verluidt in ruil voor het verwijderen van blogposts over een privézwembad dat zou zijn gebouwd door de parlementariër op een gemeentelijk strand in de badplaats aan de Zwarte Zee. Valov heeft de beschuldigingen ontkend.

Valovs advocaat, Alexander Popkov, zei dat de verdediging in beroep zal gaan tegen het vonnis, dat volgens hem "wreed" is.

Kremlin-criticus Alexei Navalny schreef op Twitter dat Valov "louter vanwege de politiek wordt opgesloten" en dat zijn vonnis er hard uitzag. "Zes jaar - dat is wat je krijgt voor een moord", schreef Navalny.

