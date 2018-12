In Oekraïne is de staat van beleg woensdag na dertig dagen weer beëindigd. De Oekraïense president Petro Poroshenko had het uitgeroepen naar aanleiding van de aanval van Rusland op drie marineschepen in de Straat van Kertsj in november.

De maatregel was vanaf eind november van kracht in tien regio's langs de Zwarte Zee en de grenzen met Rusland, Wit-Rusland en Moldavië. Tijdens de noodsituatie werden de Oekraïense strijdkrachten in staat van paraatheid gezet en reservisten opgeroepen. Ook mochten Russische mannen tussen de zestien en zestig jaar het land niet in.

Poroshenko had eerder deze maand al laten weten dat hij niet van plan was om de staat van beleg te verlengen, tenzij er een grootschalige aanval vanuit Rusland plaats zou vinden.

Bij de aanval in de zeestraat op zondag 25 november nam Rusland de drie Oekraïense schepen in beslag. De 24 bemanningsleden werden meegenomen en worden nog steeds vastgehouden. Rusland beschuldigt de zeelieden van illegale grensoverschrijding en heeft aanklachten tegen de mannen ingediend.

Zowel Rusland als Oekraïne ziet de zeestraat als eigen territoriaal grondgebied. De Straat van Kertsj ligt tussen beide landen in en grenst aan de Krim, het schiereiland dat in 2014 werd geannexeerd door de Russen. Het conflict zorg voor nieuwe spanningen tussen de landen.

