De Vlaamse regering onderzoekt of op alle wegen in Vlaanderen een kilometerheffing kan worden ingevoerd om drukte en files tegen te gaan.

Volgens de financieel-economische krant De Tijd werd eerst ook nog gekeken naar een heffing die alleen zou gelden op plaatsen met veel file, zoals de ring van Antwerpen. Maar dat scenario is van tafel, omdat het zou leiden tot sluipverkeer op minder drukke wegen. Wordt de heffing ingevoerd, dan moeten ook buitenlandse chauffeurs gaan betalen.

Volgens de Vlaamse verkeersminister Ben Weyts kunnen de inkomsten van de heffing dienen om een andere autobelasting, de zogeheten inverkeerstelling, te verlagen. Ook zou er meer geld in de infrastructuur kunnen worden gestoken.

Weyts zegt dat de beslissing over invoering van een kilometerheffing aan de volgende Vlaamse regering is. Dat zal op zijn vroegst in 2024 of 2025 gebeuren.

België kent al wel een kilometerheffing voor vrachtwagens. Die werd in april 2016 van kracht.

In Nederland is kilometerheffing al jaren een heet hangijzer

In Nederland is de mogelijke invoering van een kilometerheffing al jaren een punt van discussie. De plannen voor rekeningrijden dateren van het tijdperk-Lubbers II. Minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes (VVD) stelde destijds voor het eerst rekeningrijden voor. Het duurde echter tot het kabinet-Kok II voordat een dergelijk plan ook daadwerkelijk in een regeerakkoord opgenomen werd.

In mei 2000 werden onder minister Tineke Netelenbos elf proeflocaties voor een systeem van kilometerheffing aangewezen. Er bleek echter onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor de plannen en Netelenbos kreeg het idee niet door de kamer.

Dat weerhield CDA-minister Camiel Eurlings er acht jaar later onder het kabinet-Balkenende IV niet van om met de Wet kilometerprijs te komen "voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig".

ANWB: 'Er is snel actie nodig tegen filedruk'

Na de val van het kabinet over het al dan niet verlengen van de Task Force Uruzgan-missie in Afghanistan werd de Wet Kilometer prijs onder het kabinet-Rutte I eind 2010 ingetrokken. Zijn partij VVD is tegen kilometerheffing in welke vorm dan ook.

Toch is de landelijke discussie over kilometerheffing weer aangewakkerd de afgelopen maanden, omdat de filedruk in Nederland blijft toenemen. De ANWB heeft het kabinet inmiddels opgeroepen een kilometerheffing in te voeren en vindt net als de RAI Vereniging dat het huidige stelsel van autobelastingen op de schop moet.

"De ANWB is tegen spitsheffing, maar groot voorstander van betalen naar gebruik. We gaan de komende drie jaar 40 tot 50 procent meer in de file staan en daarom is er snel actie nodig", aldus hoofddirecteur Frits van Bruggen in november op NPO Radio 1.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!