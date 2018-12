In de nacht van dinsdag op woensdag zijn inwoners van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.1. De aardbeving wordt veroorzaakt door de vulkaan Etna.

Vooralsnog zijn er geen meldingen van schade of slachtoffers. Het epicentrum van de beving, die om 3.20 uur plaatsvond, lag tussen Viagrande en Trecastagni, ten noorden van Catania.

De Etna spuwde maandag lava en er kwamen aswolken uit de vulkaan. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania-Fontanarossa op het eiland Sicilië werd daardoor gehinderd

De afgelopen dagen is de seismische activiteit in het gebied van de Etna toegenomen, zo voelden bewoners eerder al aardschokken. In de loop van het weekend kwam er meer as uit de vulkaan.

Het nationaal instituut voor geologie en vulkanisme (INGV) liet weten dat de Etna maandag om even voor 9.00 uur al een "sterke seismologische" waarschuwing gaf. De uren daarna zijn er meer dan 130 aardbevingen geregistreerd, de zwaarste met een kracht van 4,0.

Actieve Etna spuwt vaker lava en as

De Etna is met 3.330 meter een van de hoogste vulkanen in Europa en staat bekend als een actieve vulkaan die vaker as en lava spuwt.

In het verleden zorgden flinke uitbarstingen voor ernstige overlast in Catania dat aan de voet van de Etna ligt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!