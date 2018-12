Japan stapt uit de internationale walvisvaartcommissie (IWC). Het Aziatische land hervat de commerciële walvisvaart.

Het gaat dan om de walvisvaart in de zeeën rond Japan, die tot het exclusieve economische domein van het land behoren. Dat meldt een woordvoerder van de Japanse regering woensdag.

Japan vertrekt eind juni uit de commissie en hervat vanaf juli de commerciële jacht. Voor wetenschappelijke doeleinden jaagde Japan onder meer in de Antarctische Oceaan. Daar wordt de jacht gestaakt.

"De walvisjacht zal worden uitgevoerd in overeenstemming met internationale wetgeving en binnen de vangstbeperkingen die berekend zijn volgens de door de IWC goedgekeurde methode, om negatieve effecten op walvisachtigen te voorkomen", aldus de woordvoerder.

Het Aziatische land vindt dat het eten van walvis deel uitmaakt van de lokale cultuur. Ook in Noorwegen en IJsland wordt op de zeezoogdieren gejaagd.

Commissie verbood sinds 1982 commerciële walvisvaart

De IWC, waar ook Nederland toe behoort, werd in 1946 in het leven geroepen om de wereldwijde walvisjacht te reguleren. Sinds 1982 is de commerciële walvisvaart verboden door de commissie, hoewel Japan sinds 1986 enkele honderden walvissen per jaar mag vangen voor wetenschappelijke doeleinden.

Het Aziatische land heeft zich sindsdien echter meerdere malen uitgesproken als een fel tegenstander van het verbod. Volgens Japan wordt er alleen gejaagd op walvissoorten die niet met uitsterven bedreigd worden. Bovendien is het jagen en vervolgens eten van walvis een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur.

Tokio wordt ervan beschuldigd de wetenschap enkel als excuus voor de jacht te gebruiken. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bestempelde in 2014 de Japanse walvisvangst als illegaal.

Japan wilde jachtverbod beëindigen

Eerder dit jaar probeerde Japan het verbod al te beëindigen via de internationale walvisvaartcommissie. In september werd door een grote meerderheid echter besloten dat het verbod in stand bleef, waarna Japan al dreigde uit het samenwerkingsverband te stappen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!