De Russische president Vladimir Poetin ziet momenteel geen enkele bedreiging voor de industriële ontwikkeling van Rusland bij de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

Dat stelde Poetin volgens het Russische persbureau TASS dinsdag in een reactie op een brief van oppositieleider Sergei Mironov.

Mironov, leider van de partij Eerlijk Rusland, overhandigde tijdens een ontmoeting met de president de brief, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de impact van de klimaatovereenkomst op de industriële ontwikkeling van Rusland.

Volgens Mironov kan Rusland op dit gebied in een positie verkeren waarin het gedwongen zal zijn om de gas- en olieproductie te verminderen. "Het lijkt mij dat hier zowel de klimaatdoctrine van de Russische Federatie als, in het algemeen, ons onderdeel van de Overeenkomst van Parijs moet worden gezien vanuit het oogpunt van de Russische nationale veiligheid."



Poetin stelde echter de zorgen van Mironov niet te delen. "Ik denk dat dergelijke bedreigingen niet echt bestaan ​​in ons land. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat we met moeilijkheden geconfronteerd worden."



De president sprak hoop uit voor het constructieve werk van de regering met de oppositiepartij in 2019 en bedankte Mironov voor zijn werk in het vorige jaar.

In het in 2015 gesloten klimaatakkoord zijn bijna tweehonderd landen afspraken overeen gekomen over het uitstoten van broeikasgassen. Rusland is samen met China en de Verenigde Staten de grootste vervuiler ter wereld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn land inmiddels teruggetrokken uit de overeenkomst.