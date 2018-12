Een achtjarige migrant uit Guatamala is een dag na zijn arrestatie door de Amerikaanse politie in de staat New Mexico overleden. Dat heeft de dienst Douane en Grensbewaking (CBP) dinsdag bekendgemaakt.

Een agent vond dat de jongen er ziek uitzag en liet hem in gezelschap van zijn vader overbrengen naar een ziekenhuis in Alamogordo, ten noorden van El Paso.

De artsen stelden vast dat de jongen gewoon griep had en koorts. Hij kreeg een antibioticum en een pijnstiller voorgeschreven. Na anderhalf uur observatie droegen ze hem weer over aan de CBP. Later op de dag gaf de jonge vluchteling over en verslechterde zijn situatie. Kort na middernacht overleed hij. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Eerder deze maand overleed al een zevenjarig meisje uit Guatemala na te zijn opgepakt in datzelfde Amerikaans-Mexicaanse grensgebied. Op kerstavond vond een wake in haar geboortedorp plaats.

