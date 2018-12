Een Brits-Iraanse academicus, die door Iran werd vastgehouden op verdenking van spionage, is na ongeveer acht maanden weer vrijgelaten.

In april werd bekend dat Abbas Edalat in Iran was gearresteerd vanwege "veiligheidsredenen". Lokale media berichten dat de academicus deel uitmaakte van "een infiltratienetwerk met banden met Groot-Brittannië".

De door Edalat opgerichte organisatie CASMII (campagne tegen sancties en militaire interventie in Iran) verklaarde dat "desinformatie en misverstanden tot zijn aanhouding hadden geleid".

Edalat is professor computerwetenschappen aan het Imperial College in Londen. Hij is inmiddels alweer in Groot-Brittannië.

