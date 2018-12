Paus Franciscus heeft dinsdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak, het urbi et orbi, opgeroepen tot verzoening in plaatsen die verscheurd worden door conflicten. Hij heeft nadrukkelijk gesproken over vrede in Jemen en Syrië.

De paus ging onder meer in op de situatie in het door oorlog geteisterde Syrië. "Moge de internationale gemeenschap resoluut werken aan een politieke oplossing, zodat het Syrische volk, vooral degenen die gedwongen zijn hun eigen land te verlaten en elders hun toevlucht te zoeken, terug kunnen keren om in hun eigen land in vrede te leven," zei Franciscus.Ook hoopt de paus dat de vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en Israël snel worden hervat.

"We moeten onze onderlinge verschillen zien als een bron van rijkdom in plaats van als een gevaar", aldus de paus. In de toespraak riep hij op tot "broederschap tussen mensen met verschillende ideeën. De mens moet in staat zijn om te luisteren en elkaar te accepteren".

Hij doelde daarmee op de polarisatie over migratie en zei dat God "liefde, acceptatie en respect voor de mensheid wil, in een wereld die we delen met mensen van verschillende afkomst, met andere culturen en talen".

Traditiegetrouw hebben tienduizenden mensen de boodschap om 12.00 uur aangehoord op het St. Pietersplein in Vaticaanstad. De paus sloot zijn boodschap zoals gebruikelijk af met de zegen "zalig kerstfeest" en de zegen urbi et orbi, dat voor de stad en voor de wereld betekent.