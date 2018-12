De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Amerikaanse collega Donald Trump uitgenodigd om Turkije te bezoeken in 2019. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis maandag gezegd.

Volgens het Witte Huis staat Trump open voor zo'n ontmoeting, maar is er nog geen datum gepland.

Trump liet zondag via Twitter weten dat hij een "lang en productief" telefoongesprek met Erdogan had gehad over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. Daarin kwam de "langzame en goed gecoördineerde" aftocht van de Amerikaanse troepen ter sprake, maar ook de strijd tegen IS en de gezamenlijke bemoeienissen in Syrië.

Als reactie op het terugtrekken kondigde Turkije aan dat het juist meer troepen naar de grens met Syrië stuurt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!