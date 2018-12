De Mexicaanse gouverneur van de staat Puebla is om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Martha Erika Alonso, die op 14 december was ingezworen, was de eerste vrouwelijke gouverneur van Puebla. Ook haar echtgenoot, senator Rafael Moreno Valle, vond de dood.

Volgens Mexicaanse media raakte het toestel in de problemen direct na het opstijgen van het vliegveld in de stad Puebla, de op een na grootste stad van Mexico. De president bevestigde de twee doden. Of de piloot nog in leven is, is niet bekend.

De 45-jarige Alonso, lid van de centrum-rechtse partij PAN, werd gekozen tot gouverneur na spannende verkiezingen. Ze versloeg de favoriet van de Mexicaanse president Lopez Obrador en werd de eerste vrouw die tot gouverneur werd gekozen in Puebla, een van de grootste staten van Mexico. Haar omgekomen man was ook ooit gouverneur van die staat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!