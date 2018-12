Paus Franciscus heeft op kerstavond met duizenden gelovigen de nachtmis gevierd in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In zijn preek vroeg hij aan de gelovigen om de eenvoud van het kind van Bethlehem terug te vinden.

Hij stelde vast dat de mens hebzuchtig en vraatzuchtig is en meer interesse heeft in materiële dingen dan in de zin van het leven. "De mens is hebzuchtig en onverzadigbaar geworden", zei de paus. "Het hebben, de opeenstapeling van dingen lijkt voor velen de zin van het leven te zijn. Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven."

Op Kerstmis, dinsdag, spreekt de paus om 12.00 uur vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek nog het urbi et orbi uit, dat ook live op NPO 2 wordt uitgezonden.

