Een Amerikaanse rechtbank heeft maandag besloten dat Noord-Korea 501 miljoen dollar (ruim 439 miljoen euro) moet betalen voor het martelen en de daarop volgende dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier.

Zijn ouders klaagden het Noord-Koreaanse regime aan voor de dood van de 22-jarige student.

Warmbier, een student uit Virginia, werd in februari 2016 gearresteerd in het Aziatische land voor poging tot diefstal van een propagandavlag. Hij bekende schuld, al is niet duidelijk of hij die bekentenis onder dwang afgelegde. Er werd hem vijftien jaar dwangarbeid opgelegd.

Warmbier werd op 13 juni 2017 vervroegd vrijgelaten; hij had toen zeventien maanden van zijn straf uitgezeten. In de VS werd hij in comateuze toestand direct opgenomen in een ziekenhuis in Cincinnati.

Hier overleed hij een paar dagen later aan zijn verwondingen. Hij had ernstige hersenschade opgelopen tijdens de martelingen. Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme, een ernstige vorm van voedselvergiftiging, leed en de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.

