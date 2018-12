In de buurt van de Libische stad Sirte is maandag een massagraf blootgelegd met daarin de stoffelijke resten van 34 Ethiopische christenen. De Libische autoriteiten meldden dat de christenen in 2015 zijn geëxecuteerd door leden van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Volgens het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken kon het graf worden getraceerd door aanwijzingen van gevangengenomen IS-strijders. De stoffelijke resten worden op termijn overgebracht naar Ethiopië.

In april 2015 verspreidde IS op internet een video van de onthoofding van zeker twaalf mannen op een strand en de executie van zestien anderen met vuurwapens in een woestijngebied. De terroristen noemen hun slachtoffers "leden van de Ethiopische kerk van de vijand". Het is niet bekend of in het massagraf met 34 christenen mensen liggen die op de video van IS waren te zien.

IS kreeg in 2015 de controle over Sirte. Eind 2016 moest de terreurbeweging de stad in Midden-Libië prijsgeven aan lokale Libische troepen die luchtsteun kregen van de Amerikanen.