Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania-Fontanarossa op het eiland Sicilië is maandagmiddag gehinderd doordat er aswolken uit de vulkaan Etna komen. Ook spuugde de vulkanische berg af en toe lava.

Door de aswolken kunnen slechts vier vliegtuigen per uur opstijgen en landen op het vliegveld. Eerder was het vliegveld helemaal dicht.

De afgelopen dagen is de seismische activiteit in het gebied van de Etna toegenomen, zo voelden bewoners onder meer aardschokken. In de loop van het weekend kwam er meer as uit de vulkaan.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa en staat bekend als een actieve vulkaan die vaker as en lava spuwt.

De vulkaan veroorzaakte in verleden vaker overlast

Het internationale vliegveld van Catánia ligt 60 kilometer ten zuiden van de Etna. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen wellicht in de loop van de dag nog enkele vluchten doorgaan.

In het verleden zorgden flinke uitbarstingen voor ernstige overlast. Toen werd Catánia bedekt door een laag as.

Het nationaal instituut voor geologie en vulkanisme (INGV) liet weten dat de Etna maandag om even voor 9.00 uur al een "sterke seismologische" waarschuwing gaf. De uren daarna zijn er meer dan 130 aardbevingen geregistreerd, de zwaarste met een kracht van 4,0.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!