Een uitbraak van diarree ligt op de loer in de door de tsunami getroffen gebieden in Indonesië, laat het Rode Kruis maandag aan NU.nl weten. De hulpverleners vrezen voor een uitbraak, omdat rioleringen defect zijn en er een gebrek aan schoon drinkwater is.

In het kort 117 vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis bereiken getroffen gebieden

Eerste prioriteit is zoektocht naar overlevenden en bieden van medische zorg

Getroffen regio's "redelijk" bereikbaar

De genoemde omstandigheden in combinatie met hoge temperaturen en het aantal mensen dat plotseling op straat staat, kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Bijna twaalfduizend inwoners zijn ontheemd geraakt.

"Diarree klinkt misschien onschuldig, maar als je geen medische hulpmiddelen hebt om beter te worden, kan het wel degelijk gevaarlijk zijn", vertelt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Om een uitbraak van diarree te voorkomen, heeft het Rode Kruis in totaal veertien watertrucks met schoon drinkwater naar het gebied gestuurd. Ook zorgt de hulporganisatie voor dekens, toiletspullen en bijvoorbeeld luiers.

In de getroffen gebieden troffen de in totaal 117 vrijwilligers volgens het Rode Kruis "veel puin en een ravage" aan, en vooral "heel veel mensen in shock door wat er is gebeurd".

De eerste prioriteit is volgens een woordvoerder van de hulporganisatie dan ook "het zoeken naar overlevenden en het verlenen van eerste hulp". Er zijn 2 helikopters en 22 ambulances ingezet om gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren.

Getroffen gebieden toegankelijk voor hulpverleners

Hoewel veel hoofdwegen zijn beschadigd als gevolg van de tsunami, zouden hulpverleners wel toegang hebben tot de getroffen gebieden Pandeglang en Banten. Dit is volgens de woordvoerder anders dan na de aardbeving en tsunami op Sulawesi eerder dit jaar, waarbij het "dagen duurde voordat hulpverleners de getroffen regio's konden bereiken".

Tegelijkertijd hebben hulpverleners ook bij deze ramp nog niet alle gebieden bereikt, stelt de woordvoerder. "Collega's zijn nu bezig om de volle omvang van de ramp in kaart te brengen."

Dodental opgelopen tot 373

Het dodental in Indonesië als gevolg van de tsunami in het gebied rond de Straat van Soenda is opgelopen tot 373. Daarnaast is het aantal gewonden inmiddels tot ruim boven de duizend opgelopen. Nog zeker 128 mensen worden vermist, bevestigen de Indonesische autoriteiten.

Pandeglang, het westelijkste deel van het eiland Java, is één van de zwaarst getroffen regio's. Daar kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 755 anderen gewond. In de regio Zuid-Lampung op Sumatra eiste de tsunami zestig levens.

De tsunami kwam zaterdagavond aan land bij de eilanden Java en Sumatra en beschadigde honderden huizen, hotels en boten. Duizenden inwoners van de eilanden hebben op hoger gelegen gebied een veilig heenkomen gezocht.

Volgens wetenschappers en het Indonesische meteorologische instituut is de verwoestende vloedgolf veroorzaakt door een aardverschuiving. Die zou weer ontstaan zijn door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau, die in de Straat van Soenda ligt. Een groot stuk van de vulkaan stortte in. Nog geen half uur later bereikte de tsunami de kustlijn.