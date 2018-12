De actiegroep We Gaan Ze Halen is maandagochtend na een reis van 3.000 kilometer aangekomen in Athene. De groep wil 150 vluchtelingen meenemen naar Nederland.

Om 12.00 uur zullen de actievoerders zich verzamelen bij het Griekse parlement om een aan de Griekse premier Alexis Tsipras gerichte brief te overhandigen.

In de brief vraagt de actiegroep om legale reispapieren voor de vluchtelingen. We Gaan Ze Halen is vorige week vertrokken vanuit Utrecht.

De groep vertrok met auto's en een bus, maar het laatstgenoemde voertuig hield er in Duitsland mee op. Organisator Rikko Voorberg liet hierop aan de NOS weten dat iedereen is overgestapt in de auto's en dat hun doel onveranderd is.

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) heeft eerder al gewaarschuwd dat het illegaal is om mensen zonder verblijfsrecht te vervoeren. Dit komt neer op mensensmokkel en dat is illegaal, stelde Harbers.