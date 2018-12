Patrick Shanahan is zondagavond door de Amerikaanse president Donald Trump gepresenteerd als de nieuwe minister van Defensie. De onderminister van Defensie is de opvolger van Jim Mattis, die per 1 januari vertrekt.

Oud-generaal Mattis maakte deze week zijn aftreden bekend. Hij is kritisch over het besluit om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië en was bang dat Syrië dan in handen van Rusland en Iran zou komen.

Hij wordt opgevolgd door Shanahan, die nu nog onderminister van Defensie is onder Mattis. Daarvoor werkte de 64-jarige Shanahan voor vliegtuigfabrikant Boeing.

Mattis zelf zei tot eind februari aan te blijven om een "soepele overgang" te bewerkstelligen. Bronnen van de Amerikaanse regering zeggen tegen persbureau Reuters dat Trump "geïrriteerd" was door de kritiek van Mattis op Trump in zijn ontslagbrief en diens afwijzing van het door Trump voorgestane buitenlands beleid.

Trump wil daarom een snelle, rimpelloze overdracht en zou geen voorstander zijn van een maandenlange overdracht, aldus de official.

