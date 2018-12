Turkije versterkt zijn troepen bij de grens met Syrië. Dat bericht van lokale media komt kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekt.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet na die mededeling van Trump weten dat Turkije een offensief tegen de Koerdische milities van de YPG in het noorden van Syrië uitstelt.

Het Turkse persbureau DHA meldde echter dat een Turks konvooi richting de grens met Syrië ging, inclusief tanks, stukken geschut en bussen met commando's.

Een deel van de troepen zou de grens met Syrië in het district Elbeyli zijn gepasseerd. Daar ligt de stad Manbij die het middelpunt was van een dispuut tussen de VS en Turkije. In juni waren de landen overeengekomen dat de Koerdische milities die stad zouden verlaten, maar volgens Turkije is dat niet gebeurd.

Trump liet zondag via Twitter weten dat hij een "lang en productief" telefoongesprek met Erdogan heeft gehad. Daarin kwam niet alleen de "langzame en goed gecoördineerde" aftocht van de Amerikaanse troepen ter sprake, maar ook de strijd tegen IS en de gezamenlijke bemoeienissen in Syrië.

