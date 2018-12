De Franse president Emmanuel Macron zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als bondgenoot in de coalitie in Syrië. Hij zei zondag tijdens een bezoek aan Franse troepen in Tsjaad het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië te betreuren.

"Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn. Bondgenoten zouden schouder aan schouder moeten vechten", zei Macron. "Ik betreur het besluit ten aanzien van Syrië ten zeerste." Eerder dit jaar werd er door de BBC nog gesproken van een 'bromance' tussen Macron en Trump.

Trump kondigde vorige week aan de circa tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië onmiddellijk naar huis te laten komen. Ook stopt hij met luchtaanvallen op posities in het Midden-Oosten van Islamitische Staat (IS). De terreurbeweging zou verslagen zijn en daarom is steun niet meer nodig, redeneert Trump.

De Verenigde Staten leidden de afgelopen jaren een internationale coalitie in Syrië en Irak om de terreurbeweging IS uit te schakelen. Ook Nederland is daar onderdeel van.

Besluit leidde deze week eerder tot onrust

Het besluit van de Verenigde Staten leidde deze week ook tot andere onrust. De Amerikaanse gezant in de strijd tegen IS besloot nog dit jaar op te stappen. Volgens hem is IS nog helemaal niet verslagen.

Eerder stapte ook al de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, op vanwege Trumps besluit. Dat zorgde voor onrust bij zowel Republikeinse als Democratische politici.

Turkije verstevigt grens met Syrië

Turkije versterkt zijn troepen bij de grens met Syrië. Dat bericht van lokale media komt kort nadat de mededeling van Trump over de terugtrekking van zijn troepen. Volgens het Turkse persbureau DHA is een Turkse konvooi naar de grens met Syrië onderweg, inclusief tanks, stukken geschut en bussen met commando's.

Trump liet zondag eveneens via Twitter weten dat hij een "lang en productief" telefoongesprek met Erdogan had gehad. Daarin kwam de "langzame en goed gecoördineerde" aftocht van de Amerikaanse troepen ter sprake, maar ook de strijd tegen IS en de gezamenlijke bemoeienissen in Syrië.

