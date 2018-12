De tsunami die zaterdagavond de kustlijnen van Java en Sumatra bereikte, is de laatste van een reeks rampen die Indonesië afgelopen jaar hebben getroffen. Het land kreeg eerder dit jaar al aardbevingen, een tsunami en een vliegramp te verduren.

Veerbootrampen op Sulawesi en Sumatra

Zowel Sulawesi als Sumatra heeft dit jaar te maken met een bootramp. In juni zinkt een houten veerboot in het Tobameer in Noord-Sumatra, waardoor 164 mensen om het leven komen. Er zaten veel meer mensen op de boot dan toegestaan was. Een maand later gebeurt hetzelfde met een pont bij Sulawesi, wat 31 mensen het leven kost.

Aardbeving op Lombok

Op 29 juli wordt het eiland Lombok getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 6.4, waarna een reeks bevingen volgt. Op het noordelijke deel van het eiland wordt bijna 75 procent van de woningen verwoest.

Op 24 augustus meldt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst BNPB dat het dodental door de aardbevingen is opgelopen tot 555. Zeker 77.000 huizen zijn verwoest en bijna 400.000 bewoners leven in noodonderkomens.

Aardbeving en tsunami op Sulawesi

Eind september wordt het eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving en tsunami. Meer dan tweeduizend mensen komen om het leven en 4.400 mensen raken zwaargewond. Naar verwachting ligt het dodental zelfs rond de vijfduizend, omdat er veel mensen worden vermist.

Door de ramp zijn ongeveer 200.000 dakloos geworden. Hele wijken van de hoofdstad Palu zijn compleet weggevaagd. De tweeduizend inwoners worden tot op heden vermist.

Voor de ramp wordt een Giro555-actie opgestart. Een Nederlandse actiedag op 10 oktober levert 11,2 miljoen euro op.

Lion Air-toestel stort neer in Javazee

Op 29 oktober stort een passagiersvliegtuig van Lion Air met 189 inzittenden aan boord neer in de Javazee, kort na vertrek uit de Indonesische hoofdstad Jakarta. Er worden geen overlevenden gevonden.

In het rapport van het ingestelde onderzoek blijkt dat het vliegtuig "niet waardig was om te vliegen". In het rapport wordt de precieze oorzaak van de crash niet genoemd, maar wel wordt beschreven hoe de piloten probeerden de Boeing 737 onder controle te krijgen na een "probleem met de vluchtcontrole".

De piloten krijgen al direct na de start problemen met de besturing van het vliegtuig. Sensoren geven verkeerde informatie, waardoor de neus van het vliegtuig telkens naar beneden duikt.

Meer dan 24 keer weten de piloten het toestel handmatig weer recht te krijgen, maar na dertien minuten verliezen zij definitief de controle over de Boeing 737 Max, waarna het toestel in zee stort.

