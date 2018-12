Door de tsunami die zaterdagavond de stranden rond de Straat Soenda in Indonesië bereikte, zijn zeker 222 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten worden nog dertig mensen vermist.

In het kort Java en Sumatra getroffen door tsunami.

Nog tientallen mensen worden vermist.

Mogelijke oorzaak is uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan.

Regio Pandeglang op Java zwaarst getroffen.

Een woordvoerder laat weten dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Er zijn zeker 843 mensen gewond geraakt en er worden nog tientallen mensen vermist.

De tsunami trof de stranden van Indonesië aan de zuidkust van het land, zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Jakarta. De vloedgolf trok door de Straat Soenda, een zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra.

Onder meer de regio's Pandeglang en Serang op Java en Zuid-Lampung op Sumatra zijn zwaar getroffen. Volgens de woordvoerder hebben honderden huizen en andere gebouwen zware schade opgelopen. Ook staat een straat met auto's blank en is er forse schade aan wegen en bossen. De totale omvang van de schade wordt nog in beeld gebracht.

Lokale inwoners laten weten dat ze geen waarschuwingssignalen, zoals het terugtrekken van de zee of een aardbeving, hebben gehoord of gezien. Volgens de autoriteiten is op sommige plekken wel een tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Vooralsnog geen berichten over Nederlandse slachtoffers

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Rob Swartbol, meldt dat de vloedgolf veel schade heeft veroorzaakt. Hij roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. In geval van nood moeten ze contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er zijn vooralsnog geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt wel in nauw contact te staan met de Nederlandse ambassade in Jakarta. Reisorganisatie Thomas Cook heeft in het getroffen gebied momenteel geen vakantiegangers zitten, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Ook een woordvoerder van reisorganisatie TUI zegt niets over Nederlandse getroffenen te hebben vernomen.

Premier Mark Rutte heeft de Indonesische president Joko Widodo zijn condoleances overgebracht. "Weer is Indonesië getroffen door een verschrikkelijke natuurramp. Gedachten zijn bij de slachtoffers van de tsunami in de Straat van Soenda, bij Java en Sumatra", liet Rutte via Twitter weten.

Hij voegde er nog eens aan toe dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie "nauwgezet volgt".

Tsunami waarschijnlijk veroorzaakt door vulkaanuitbarsting

Waarschijnlijk is de vloedgolf veroorzaakt door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan, die midden in de zeestraat ligt, gevolgd door een onderzeese aardverschuiving.

Het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) doet nog onderzoek naar de oorzaak van de tsunami. Volgens het bureau vond om 21.03 uur (lokale tijd) een vulkaanuitbarsting plaats en kwam de tsunami 24 minuten later aan land.

Waarschuwing blijft van kracht

Mensen die het getroffen gebied zijn ontvlucht, worden opgeroepen voorlopig niet terug te keren. De komende dagen blijft een waarschuwing voor de hoge waterstand van kracht.

In 1883 vielen er meer dan 36.000 doden door een serie tsunami's die veroorzaakt werden door een uitbarsting van de Krakatau-vulkaan. Complete steden en dorpen aan de kusten van Java en Sumatra werden weggespoeld. De uitbarsting had tot gevolg dat de berg Krakatau onder het wateroppervlak verdween. Vanaf 1927 verscheen het nieuwe vulkanische eiland.

De ligging van de vulkaan Anak Krakatau in de Straat Soenda (Afbeelding: Google Maps).

