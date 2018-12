De vermoedelijke dader van de aanslag in Straatsburg heeft in een filmpje trouw gezworen aan Islamitische Staat (IS), zegt een anonieme autoriteit zaterdag. Eerder verklaarde de terroristische beweging dat de man een "soldaat van IS" was.

De bron is betrokken bij het gerechtelijke onderzoek naar de man, maar mag daar geen publieke uitspraken over doen. De persoon vertelt aan Associated Press dat onderzoekers de video hebben aangetroffen op een usb-stick van verdachte Cherif Chekatt.

De usb-stick werd gevonden in de woning van de 29-jarige man, die vorige week om het leven kwam bij een confrontatie met de politie. Twee dagen eerder richtte hij een bloedbad aan op de kerstmarkt in het Franse Straatsburg. Vijf slachtoffers overleefden het niet.

Meerdere bekenden van Chekatt zijn opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de aanslag. Twee van hen worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij het bemachtigen van het gebruikte vuurwapen.

