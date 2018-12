Een groot deel van de Amerikaanse overheid is vrijdagnacht (6.00 uur Nederlandse tijd) op slot gegaan. Deze 'shutdown' is het gevolg van onenigheid tussen het Congres en het Witte Huis over de begroting voor komend jaar.

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden instemmen met een miljardeninvestering in zijn beoogde muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. De Democraten willen hier niet aan meedoen en ook een aantal Republikeinen zetten hun vraagtekens bij deze enorme uitgave.

De Senaat schorste vrijdag om 20.00 uur (lokale tijd) de vergadering zonder overeenstemming met het Witte Huis te hebben bereikt. Daarmee werd het zeker dat de Amerikaanse overheid in elk geval een dag op slot gaat. Dit betekent dat zo'n 800.000 ambtenaren rond kerst geen salaris zullen ontvangen.

Zaterdag praat de Senaat verder over de situatie. Veel senatoren waren al uit Washington vertrokken voor de feestdagen en moeten nu haastig terugkeren.

Omdat het Congres niet heeft ingestemd met de begroting die het Witte Huis heeft opgesteld, moet een groot deel van de federale overheid tijdelijk 'dicht'. Ambtenaren kunnen dan officieel niet meer betaald worden, omdat de overheid geen geld mag uitgeven.

Nationale parken en toeristische attracties moeten deuren sluiten

Nationale parken en grote toeristische attracties sluiten hun deuren. De ambtenaren die nu naar huis zijn gestuurd krijgen overigens alsnog hun loon als de overheid weer 'open' gaat.

Over het algemeen komt een 'shutdown' weinig voor. Maar dit is inmiddels de derde maal in het presidentschap van Trump dat de overheid gedwongen wordt tot een tijdelijke sluiting.

Trump probeerde vrijdag via Twitter nog druk te zetten op de Republikeinen om de begroting aan te nemen via een achterdeur in het systeem, de zogenoemde 'nucleaire optie'. Maar hier gingen zijn partijgenoten niet in mee.

