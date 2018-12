Canada heeft om de onmiddellijke vrijlating van twee Canadezen gevraagd, die in China zijn gearresteerd. Minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland heeft de "willekeurige arrestaties" vrijdagavond sterk veroordeeld.

De aanhoudingen worden door waarnemers gezien als vergelding voor de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Vancouver.

"Canada is een land dat met regels van de wet geregeerd wordt", zegt Freeland. Volgens de minister is de zaak tegen de Chinese Wanzhou ''eerlijk, onbevooroordeeld en transparant''. Ze stelt dat de rechtsstaat "fundamenteel" is voor alle vrije samenlevingen en dat Canada zich daaraan zal houden.

Twee Canadezen zitten in China vast in verband met zorgen over "de nationale veiligheid". Ze zijn eerder deze maand opgepakt, nadat Wanzhou op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten in Canada is gearresteerd.

De Amerikanen hebben haar uitlevering gevraagd, omdat ze betrokken zou zijn bij het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran.