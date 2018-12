Een Britse drugsbaron is in Frankrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar. De 46-jarige Robert Dawes liet vanuit Venezuela 1,3 ton cocaïne naar Frankrijk vliegen.

De drugs zaten verstopt in een dertigtal koffers aan boord van een toestel van Air France. De lading cocaïne werd in 2013 in beslag genomen op luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs.

De autoriteiten arresteerden de Brit twee jaar later in zijn villa in Spanje. Daar leidde hij volgens de autoriteiten "een uitermate luxe leven" in de provincie Málaga. Dawes en zijn handlangers moeten van de rechtbank ook een boete betalen van 30 miljoen euro.

De Britse nationale politiedienst NCA noemt de Brit in een verklaring "een van de invloedrijkste en meest gevreesde" beroepscriminelen van Europa. Hij zou er een groot internationaal netwerk op nahouden.

Bij het onderzoek naar Dawes waren volgens de NCA ook de Nederlandse autoriteiten betrokken.

