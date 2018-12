De vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad hebben vrijdag unaniem gestemd voor de inzet van een speciaal VN-team in Jemen. De medewerkers gaan toezicht houden op de wapenstilstand in de havenstad Hodeidah.

Het besluit volgt ruim een week na het vredesoverleg tussen de Jemenitische regering en rebellen in Zweden. De partijen maakten toen onder meer afspraken over een staakt-het-vuren in Hodeidah. Die ging dinsdag officieel van start.

Het VN-team blijft in eerste instantie dertig dagen in Hodeidah, waar meer dan 80 procent van de goederen voor het arme land arriveert. De Verenigde Naties vrezen dat de situatie in Jemen verder uit de hand loopt als de gevechten in de stad aanhouden.

Volgend jaar vindt een nieuw vredesoverleg plaats. De strijd tussen de internationaal erkende regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi en de Houthi-rebellen begon in 2014.

