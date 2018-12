Het vliegverkeer van en naar het Britse vliegveld Gatwick is vrijdagavond korte tijd stilgelegd. Aanleiding hiervoor was een nieuwe melding over een drone.

Het vliegveld werd woensdag en donderdag ook al gesloten vanwege de aanwezigheid van drones. Het vliegverkeer kon vrijdagochtend pas worden hervat. Meer dan 100.000 reizigers zijn gedupeerd.

Het is in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan om met drones binnen 1 kilometer van een luchthaven te vliegen. Op de overtreding staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Op woensdag en donderdag zijn in totaal zeker vijftig keer drones gezien. Het is onduidelijk door wie ze werden bestuurd. Het motief is evenmin bekend.

Volgens de Britse minister Chris Grayling (Transport) probeert iemand het vliegverkeer opzettelijk te ontregelen. "Elke keer als Gatwick probeert de start- en landingsbaan te openen, verschijnen de drones weer", verklaarde hij donderdag.

Jaarlijks maken zo'n 45 miljoen mensen gebruik van Gatwick Airport, na Heathrow het drukste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk.

