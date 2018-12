De automobilist die in de Duitse plaats Recklinghausen bij een bushalte inreed op wachtende mensen wilde zelfmoord plegen. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt na een analyse van de sporen op de rampplek en ondervragingen.

Door de actie raakte een 88-jarige vrouw zo ernstig gewond dat ze later overleed. Nog vijf anderen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Drie andere gewonden weigerden naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

De 32-jarige automobilist, die niet in bezit is van een geldig rijbewijs, is in het ziekenhuis gearresteerd en naar een psychiatrische inrichting overgebracht. Hij is al eerder behandeld wegens geestesziekte.

De lokale politie verklaarde donderdag na een eerste onderzoek dat de man zich mogelijk van het leven wilde beroven. Het doorzoeken van zijn woning heeft geen andere motieven aan het licht gebracht.

Recklinghausen ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in het noordelijke Ruhrgebied. De stad ligt op ongeveer 60 kilometer van Dortmund.

