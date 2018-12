De Marokkaanse politie heeft vrijdag negen mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Noorse en een Deense vrouw.

Eerder waren al vier mensen aangehouden. Die vier verdachten hebben volgens de aanklager trouw gezworen aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

De nieuwe aanhoudingen werden verricht in verschillende steden in Marokko. Bij de huiszoekingen zijn onder meer elektronische apparaten en wapens in beslag genomen. Ook werden materialen gevonden die gebruikt kunnen worden voor het maken van een bom.

De lichamen van de 24-jarige Louisa Vesterager Jespersen uit Denemarken en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen werden maandag gevonden in het Atlasgebergte bij de plaats Imlil. Het gebied waar de slachtoffers zijn aangetroffen, staat bekend als onherbergzaam.

Vrouwen gedood door leden van militie in Marokko

Donderdag werd bekend dat de vrouwen zijn gedood door leden van een militie in Marokko. De lichamen van de vrouwen zijn vrijdag per vliegtuig naar Kopenhagen gebracht.

Kort nadat de lichamen werden gevonden, circuleerde een video op internet met mogelijk beelden van de dood van de vrouwen. Volgens de aanklager en de Deense overheid zijn het authentieke beelden.

Volgens politiebronnen is een van de vrouwen in haar tent gevonden, de andere er net buiten. Een van de verdachten werd dinsdag gearresteerd in Marrakesh, de andere drie zijn donderdag in de stad aangehouden.

