De Europese Unie (EU) heeft vrijdag sancties ingesteld tegen zeven leden van het leger en de grenspolitie van Myanmar. Dit deed de EU vanwege de schending van mensenrechten van de Rohingya-bevolking, dorpelingen van etnische minderheden en andere burgers.

De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden en een reisverbod.

De straf volgt op de conclusies van een onafhankelijke onderzoeksmissie van de Verenigde Naties (VN) en andere rapportages over grove schendingen in de staten Rakhine, Kachin en Shan. Het aantal personen dat in verband met deze kwesties op de EU-sanctielijst staat, komt daarmee op veertien.

De Europese Unie roept de regering van het vroegere Birma op zonder vertraging actie te ondernemen. Ook wil de EU dat humanitaire organisaties toegang tot de gebieden krijgen en dat de regering het voor ontheemden mogelijk maakt om vrijwillig, veilig en waardig terug naar huis te keren.

In 2017 sloegen bijna 100.000 Rohingya's op de vlucht na een toename van geweld tegen de minderheidsgroep in de Myanmarese regio Rakhine. De meeste vluchtelingen verblijven in kampen in buurland Bangladesh.

Het geweld nam in augustus 2017 toe nadat Rohingya-opstandelingen aanvallen hadden uitgevoerd op controleposten van het Myanmarese leger. Het leger sloeg met harde hand terug. Getuigen spraken over moordpartijen, verkrachtingen en brandstichting.

