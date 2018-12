De Franse jihadist Peter Cherif, ook bekend als Abu Hamza, is afgelopen zondag gearresteerd in het Oost-Afrikaanse Djibouti. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in 2015.

De Franse regering heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij uitgeleverd zal worden. "Dit is heel goed nieuws, omdat deze terrorist een belangrijke rol heeft gespeeld bij de planning van de aanslag op Charlie Hebdo", zei de Franse minister van Defensie, Florence Parly, vrijdag tegen radiozender RTL.

"Het laat zien dat de strijd tegen terrorisme een kwestie van de lange adem is en dat je resultaten behaalt als je toegewijd blijft."

De Franse autoriteiten verdenken Cherif ervan het brein te zijn geweest achter de aanval op het redactiekantoor van het weekblad op 7 januari 2015. De 36-jarige man was goed bevriend met de daders, de broers Chérif en Saïd Kouachi. Zij werden een dag na de aanslag doodgeschoten door de Franse politie.

Op diezelfde dag werd een politieagent in opleiding vermoord door Amedy Coulibaly, een aanhanger van Islamitische Staat (IS). Die viel weer een dag later een Joodse winkel in een buitenwijk van Parijs binnen en vermoordde vier gijzelaars, voordat ook hij door de politie gedood werd. Ook Coulibaly had contact met Cherif, meent de Franse overheid.

