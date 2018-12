Het vliegverkeer van en naar de Britse luchthaven Gatwick is vrijdagochtend weer hervat. Passagiers dienen nog rekening te houden met veel vertraging en annuleringen.

Dat hebben de luchthaven en meerdere vliegtuigmaatschappijen laten weten. Het Britse vliegveld werd gesloten vanwege de aanwezigheid van drones. Meer dan 100.000 mensen zijn gedupeerd.

Vrijdag vertrekken naar verwachting 700 vluchten van het vliegveld.

Gatwick is de tweede grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk en ligt even ten zuiden van Londen. Woensdagavond rond 21.00 uur werden twee drones waargenomen in de buurt van het vliegveld, waarna het vliegverkeer werd stilgelegd.

De laatste waarnemingen dateren van donderdagavond rond 23.00 uur (Nederlandse tijd). In totaal zijn er zeker vijftig keer drones gezien, maakte de politie bekend.

De kerstperiode is een van de drukste periodes van het jaar op de luchthaven. De Britse regering heeft de regels voor nachtvluchten op andere luchthavens tijdelijk versoepeld om de overlast te beperken.

Drones zijn 'opzettelijke poging vliegverkeer te ontregelen'

Volgens de Britse politie gaat het om 'bedrijfsdrones'; een van de toestellen wordt beschreven als een zwaar, industrieel model. Dat kan vanaf grote afstand bestuurd worden, wat de zoektocht naar de dronepiloten lastiger maakt.

Minister Chris Grayling van Transport zei donderdag dat het duidelijk om een opzettelijke poging het vliegverkeer op Gatwick te ontregelen gaat. "Elke keer als Gatwick probeert de start- en landingsbaan te openen, verschijnen de drones weer."

Meer dan twintig politie-eenheden jagen op de bestuurders van de drones. Ook eenheden van het leger zijn naar Gatwick gestuurd. Op donderdag werd besloten de onbemande vliegtuigjes niet neer te schieten, uit angst voor verdwaalde kogels.

Aantal bijna-botsingen vliegtuigen en drones flink gestegen

Het is in het Verenigd Koninkrijk verboden om drones te gebruiken binnen een kilometer afstand van een luchthaven. De maximumstraf voor overtreders is vijf jaar cel.

Met de stijgende populariteit van de onbemande vliegtuigjes is ook het aantal bijna-botsingen met vliegtuigen toegenomen. In het Verenigd Koninkrijk verdriedubbelde het aantal incidenten tussen 2015 en 2017. Vorig jaar was sprake van 92 bijna-botsingen.

Droneregels in Nederland Binnen 3 kilometer van een vliegveld mogen drones niet vliegen

Drones zijn ook niet toegestaan in andere no-flyzones

Een drone mag niet hoger dan 120 meter de lucht in

Alle andere luchtvaartuigen moeten voorrang krijgen

Drones mogen niet in het donker vliegen

