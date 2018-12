Het vertrek van Jim Mattis als minister van Defensie in de Verenigde Staten heeft voor grote onrust gezorgd bij zowel Republikeinse als Democratische politici.

President Donald Trump maakte donderdagavond bekend dat Mattis eind februari zijn taken als minister van Defensie zal neerleggen. Mattis stelde dat te doen omdat Trump "een minister verdient die dezelfde opvattingen heeft".

Senatoren vrezen voor de gevolgen nu de "kalmerende en stabiliserende" invloed die Mattis had op Trump en diens beleid nu wegvalt. Enkele Republikeinse politici, partijgenoten van Trump, spraken hun verwarring en zorgen over de reden van Mattis' vertrek uit.

Marco Rubio, senator namens de staat Florida, schreef op Twitter dat hij hoopte dat het vertrek Mattis "slechts gemotiveerd was door de wens van een welverdiend pensioen te genieten", maar kwam daar na het lezen van diens ontslagbrief op terug.

Rubio, die het in 2016 tegen Trump opnam om de Republikeinse presidentskandidaat te worden, stelde dat de Verenigde Staten "afstevenen op enkele slechte beslissingen die de nationale veiligheid in gevaar brengen".

Mattis geprezen om tegenwicht aan Trump

Senator Ben Sasse van Nebraska is van mening dat Mattis Trump "advies gaf dat de president moet horen". De Republikein benadrukte dat de VS "China en Rusland als tegenstanders moet blijven zien, zoals generaal Mattis al vond" en dat IS nog lang niet verslagen is. Dat laatste had Trump eerder genoemd als reden om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië.

Mike McCaul, de Republikeinse voorzitter van de Congres-commissie voor nationale veiligheid, zei tegen verslaggevers "beter te kunnen slapen" in de wetenschap dat Mattis de leiding had over de Amerikaanse defensie.

Ook Democraten bezorgd over vertrek Mattis

De Democratische Nancy Pelosi, die naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt, liet aan journalisten weten dat ze "verdrietig en geschokt" was door het vertrek van Mattis.

Mark Warner, de Democratische voorzitter van de Senaat-commissie van inlichtingen, noemde het vertrek van Mattis "beangstigend". "Minister Mattis was een eiland van stabiliteit in de chaos van de Trump-regering", aldus Warner. Zijn collega Richard Blumenthal noemde het ontslag van Mattis "zo ongeveer de grootste nachtmerrie".

Oud-commandant bekritiseert leiderschap Trump

Ook oud-militairen toonden zich bezorgd over het naderende vertrek van Mattis en de beslissing om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië.

"Het leiderschap dat een overtuigd patriot als Jim Mattis ertoe leidt om te vertrekken, moet elke Amerikaan aan het denken zetten", aldus generaal Stanley McChrystal, de voormalige commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!