De Amerikaanse oud-generaal Jim Mattis vertrekt eind februari als minister van Defensie. Dat maakte president Donald Trump donderdagavond laat bekend via Twitter.

Het aftreden komt een dag nadat Mattis zich kritisch uitliet over het besluit om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. Hij was het niet eens met dat besluit, omdat hij bang was dat Syrië dan in handen van Rusland en Iran zou komen.

In zijn afscheidsbrief gaat hij daar verder op in. "Het is duidelijk dat Rusland en China een wereld willen scheppen via een autoritair model om zo een vetorecht te kunnen krijgen over economische en diplomatieke beslissingen en veiligsheidszaken van andere landen, om hun eigen belang te kunnen voortrekken ten koste van hun buurlanden, Amerika en onze bondgenoten."

Verder schrijft Mattis dat Trump "recht heeft op een minister van Defensie wiens ideeën over deze en andere onderwerpen beter stroken met die van hem" en dat hij daarom besloten heeft op te stappen.

Mattis noemt de VS "onmisbaar in de vrije wereld" en schrijft dat de Verenigde Staten hun "belangen niet kunnen verdedigen of die rol effectief kunnen vervullen zonder sterke bondgenootschappen te onderhouden en respect te tonen jegens die bondgenoten".

Trump bedankt 'grote steun' Mattis

In zijn tweet bedankt Trump Mattis voor zijn diensten in de afgelopen twee jaar. "Tijdens zijn termijn is er enorme vooruitgang geboekt, vooral op het gebied van het aanschaffen van nieuwe gevechtsapparatuur."

Volgens Trump was Mattis "een grote steun" in het verkrijgen van bondgenoten en het ertoe aanzetten van andere landen om hun deel van de "militaire verplichtingen" te betalen. Om welke verplichtingen dat precies gaat, is niet duidelijk.

De Amerikaanse president zal snel de opvolger van Mattis bekendmaken, schrijft hij op Twitter. Mattis werd na zijn pensionering als generaal door Trump als minister van Defensie aangesteld. Hij werd op 20 januari 2017 beëdigd.

