De Rotterdamse vrouw die in augustus tijdens een vakantie in Egypte onverwachts een kind kreeg, is op weg naar huis. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de nu negentienjarige vrouw en haar zoon in het vliegtuig zitten en noemt de komst van moeder en kind "een kerstcadeau voor de familie".

Aanvankelijk mochten de vrouw en haar zoon Egypte niet verlaten, omdat de vader van de baby niet bekend is. Die naam is nodig voor het regelen van een geboorteakte. Dat document is vervolgens weer nodig voor een uitreisvisum.

Volgens het AD zou de vader zich nu gemeld hebben. De krant zegt dat minister Blok hier uit privacyoverwegingen niets over kon zeggen.

Dat het uiteindelijk bijna vier maanden heeft moeten duren voordat zij naar huis konden, wijt de minister aan de tijd die nodig was voor de administratieve afhandeling door de Egyptische autoriteiten. "Dat moeten we in dit geval respecteren", aldus Blok.

Vrouw beviel in hotelkamer zonder mensen om zich heen

De vrouw was afgelopen zomer op vakantie in de badplaats Hurghada toen ze plots beviel van haar zoon. De geboorte vond plaats in een hotelkamer tijdens haar vakantie. De toen achttienjarige Rotterdamse wist niet dat ze zwanger was.

De vrouw ging naar de badkamer, omdat ze zich niet lekker voelde. Vervolgens werd de baby binnen vijf minuten geboren, aldus RTV RIjnmond. Omdat haar telefoon leeg zou zijn geweest, kon ze op dat moment niemand bellen. Pas een aantal uren later is ze naar het ziekenhuis gebracht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!