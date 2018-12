Het Britse leger is donderdag uitgerukt naar Gatwick Airport. Het vliegverkeer rond de luchthaven ligt sinds woensdagavond stil, omdat er steeds drones in het luchtruim rondvliegen. Duizenden mensen zijn op de luchthaven gestrand.

In het kort Vliegveld gesloten tot vrijdagochtend 6.00 uur

Duizenden mensen gestrand, omdat luchtruim is gesloten vanwege aanwezigheid drones

Leger biedt assistentie door apparatuur in te zetten

EasyJet heeft alle vluchten gecanceld, verwacht vrijdag ook nog chaos

Ook rond 23.00 uur op donderdagavond werden nog drones gezien. Eurocontrol, de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa, meldt dat het vliegveld sowieso tot vrijdagochtend 6.00 uur gesloten blijft.

Het leger zal onder meer met gespecialiseerde apparatuur ondersteuning bieden. Verdere details over de inzet worden niet verstrekt.

Sinds woensdagavond zijn meerdere keren drones gezien. Daardoor kunnen vliegtuigen niet vertrekken of landen op het vliegveld. De rondcirkelende drones vlogen duidelijk met opzet rond. Telkens als de luchtverkeersleiding dacht dat de situatie veilig was en de start- en landingsbaan wilde vrijgeven, verschenen de drones weer.

Het gaat volgens de politie om een industriële drone die van grote afstand bestuurd kan worden of zelfstandig kan vliegen. De dader hoeft zich dus niet in de omgeving van het vliegveld te bevinden.

Ook op andere vliegvelden zijn mensen gestrand. Om de tienduizenden gestrande passagiers zo snel mogelijk te kunnen vervoeren zodra de start- en landingsbaan wordt vrijgegeven, heeft de minister van Transport toegezegd de restricties voor nachtvluchten tijdelijk te zullen opheffen. Dit geldt dan ook voor de andere Britse vliegvelden.

'Maximale overlast in aanloop naar Kerst'

Directeur van het vliegveld, Stewart Wingate, heeft in een verklaring laten weten mee te leven met de gestrande reizigers. "Namens alle werknemers van Gatwick wil ik nogmaals onze verontschuldigingen aanbieden voor het ongemak. Dit is een zeer gerichte aanval, die op poten is gezet om maximale overlast te veroorzaken in de aanloop naar Kerst."

"We hopen dat passagiers begrijpen dat we altijd prioriteit geven aan de veiligheid. Helaas zijn we nog steeds niet in staat om te melden wanneer het vliegveld weer open zal gaan", aldus Wingate.

Gatwick op een na drukste vliegveld van Verenigd Koninkrijk

Gatwick ligt op 50 kilometer van Londen. De luchthaven is met 45 miljoen passagiers per jaar na Heathrow het drukste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk. De luchthaven heeft via sociale media zijn excuses voor de situatie aangeboden.

Het is in het Verenigd Koninkrijk illegaal om met drones binnen 1 kilometer van een luchthaven te vliegen. Op de overtreding staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Droneregels in Nederland Binnen 3 kilometer van een vliegveld mogen drones niet vliegen

Drones zijn ook niet toegestaan in andere no-flyzones

Een drone mag niet hoger dan 120 meter de lucht in

Alle andere luchtvaartuigen moeten voorrang krijgen

Drones mogen niet in het donker vliegen

Ook problemen bij Heathrow Airport

Ook bij Heathrow waren er problemen. Volgens MailOnline ontstond er door een computercrash bij British Airways in Terminal 5 de nodige vertraging bij het inchecken.

Verscheidene toestellen bleven aan de grond totdat het papierwerk met de hand was geregeld en er toestemming kwam voor vertrek. Een woordvoerder vertelde dat het technische probleem inmiddels is opgelost.