Een 32-jarige automobilist is donderdagmiddag bij een bushalte in de Duitse plaats Recklinghausen ingereden op een groep mensen. Daarbij is een vrouw van 88 om het leven gekomen en zijn acht mensen ernstig gewond geraakt, aldus de lokale politie.

Volgens de politie is het nog niet precies duidelijk wat de oorzaak van het incident is. De auto zou rond 15.00 uur plotseling van de weg zijn geraakt, waarna de bestuurder richting de bushalte reed. De man is zelf ook gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de lokale politie laat weten dat uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de man zich mogelijk van het leven wilde beroven. Verder onderzoek loopt nog en andere oorzaken zijn nog niet geheel uitgesloten. Volgens de openbaar aanklagers is er geen reden om aan te nemen dat het een terroristische motief betreft.

De vrouw is samen met vijf andere personen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden. Drie andere gewonden weigerden vervoerd te worden naar het ziekenhuis.

"Dit is een vreselijke gebeurtenis. Onze gedachten gaan uit naar de familieleden van het overleden slachtoffer. Ik hoop dat de andere gewonden snel zullen herstellen", aldus de burgemeester van Recklinghausen in de Duitse krant Bild.

Recklinghausen ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in het noordelijke Ruhrgebied. De stad ligt op ongeveer 60 kilometer van Dortmund.

