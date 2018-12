Het departement Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten meldt donderdag dat illegale immigranten die via Mexico binnenkomen, naar dat land kunnen worden teruggebracht om hun asielprocedure daar af te wachten.

De maatregel, die per direct van kracht is, is bedoeld om "illegale immigratie" via Mexico onder controle te krijgen, meldt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen.

Het gaat hierbij om immigranten die Mexico alleen als doorreisland gebruiken. Voorheen was het nog zo dat deze illegalen hun asielprocedure in de VS mochten afwachten. Volgens Nielsen heeft dit tot gevolg dat er 786.000 openstaande procedures zijn.

Mexico heeft gemeld dat er maatregelen worden genomen om "sommige niet-Mexicaanse immigranten op te vangen". "We verwachten dat deze immigranten een humanitair visum krijgen, zodat ze voor werk in aanmerking kunnen komen", aldus Nielsen.

Eerder probeerde president Donald Trump al asielzoekers te laten uitzetten zonder dat hen een asielprocedure was aangeboden. Een Amerikaanse federale rechter heeft dit beleid woensdag een halt toegeroepen.

