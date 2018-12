Noord-Korea heeft donderdag laten weten zijn kernwapenarsenaal nooit op te zullen geven, tenzij de Verenigde Staten eerst het goede voorbeeld geven. De verklaring toont dat de onderhandelingen over de Noord-Koreaanse denuclearisatie muurvast zitten.

"Wanneer we spreken over de volledige denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland, betekent dat het wegnemen van alle bronnen van nucleaire dreiging, niet alleen uit het Zuiden of het Noorden, maar ook uit naburige gebieden", aldus de verklaring.

In de verklaring, die werd verspreid door staatspersbureau KCNA, beschuldigt Noord-Korea de VS ervan misleidende informatie over de stand van de onderhandelingen te verspreiden.

De standpunten die erin worden uitgedrukt sluiten aan bij eerdere waarschuwingen van deskundigen om niet te veel te verwachten van de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea. Die culmineerden afgelopen juni in een historische ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore.

De VS stationeerde tussen 1958 en 1991 nucleaire wapens in Zuid-Korea. Daarna werd de bescherming van dat land en Japan uitgevoerd door middel van een 'nucleaire paraplu' van bommenwerpers en onderzeeërs, die elders hun bases hebben.

VS doet Noord-Korea diplomatieke handreiking

Eerder deze week meldde de Amerikaanse speciale gezant voor Noord-Korea, Stephen Biegun, dat de regering-Trump een aantal sancties tegen het autoritaire Aziatische regime wil afzwakken om het leveren van humanitaire noodhulp makkelijker te maken.

Die diplomatieke handreiking dient mede als poging om de onderhandelingen over kernontwapening uit het slop te trekken, aldus Biegun.

Volgens de Amerikaanse regering wordt er een nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim voorbereid, die begin volgend jaar moet plaatsvinden.

Experts: Noord-Korea ontwikkelt nog steeds kernraketten

De Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders ondertekenden tijdens hun treffen in Singapore een intentieverklaring, waarin de twee landen beloofden "te zullen toewerken naar de volledige denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland". Daarbij werden geen concrete plannen of een beoogd tijdsbestek toegelicht.

Sindsdien zijn er geen vorderingen gemaakt in de onderhandelingen. De VS wil dat Noord-Korea een volledig overzicht van zijn nucleaire en raketfaciliteiten overhandigt, terwijl Noord-Korea eist dat de internationale sancties tegen het land eerst worden opgeheven.

Volgens westerse inlichtingendiensten en onafhankelijke deskundigen werkt Noord-Korea nog steeds door aan een effectiever kernwapenarsenaal.

