Defensie wil onderzoek naar de vermeende misdragingen van Nederlandse mariniers tijdens een missie in Tsjaad, schrijft staatssecretaris Babara Visser (Defensie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Visser reageert hiermee op een recent interview van Dagblad van het Noorden met Rinze Klein, een voormalige fotograaf bij Defensie. Hij maakte foto's van een Europese missie in Tsjaad, die draaide om het beveiligen van hulpverleners en vluchtelingenkampen. Zestig Nederlandse mariniers leverden een bijdrage aan deze missie.

Klein vertelde aan de regionale krant dat de mariniers zich hadden misdragen. Zo zouden er spelletjes zijn gespeeld op de schietbaan, waarbij het één keer bijna verkeerd afliep. Ook liepen burgers gevaar doordat de mariniers onvoorzichtig mortieren wegschoten.

De voormalige fotograaf van Defensie meldt daarnaast dat hij op verzoek van de eenheid een incident met een granaat heeft gefilmd. Op de beelden, die aan Dagblad van het Noorden zijn getoond, zou te zien zijn hoe een marinier onder aanmoediging van veertien collega's het explosief in zijn anus probeerde te drukken.

Volgens Defensie is het voor het onderzoek nodig dat Klein de beelden overdraagt aan het ministerie. Defensie wil dit met de fotograaf bespreken. In de krant zegt de advocaat van Klein dat zijn cliënt de beelden niet wil overdragen, omdat hij dan vreest voor zijn veiligheid.

Visser gaat na hoe melding is behandeld

Klein zegt dat hij eerder heeft geprobeerd melding van de misstanden te maken, maar dat zijn melding nooit bij Defensie is terechtgekomen. Ook daar wil Visser aandacht aan besteden.

"Ik ben stellig van mening dat alle medewerkers van Defensie zich onder en bij elkaar en bij de organisatie veilig moeten kunnen voelen", aldus de staatssecretaris. Visser wil nagaan hoe Defensie met de melding van Klein is omgegaan.

Visser houdt vast aan intern meldpunt

Visser houdt vast aan een intern meldpunt waar personeel van Defensie misstanden kan melden. Een deel van de Tweede Kamer ziet meer in een onafhankelijk meldpunt.

De Kamer sprak woensdag over het onderzoek naar de sociale veiligheid bij Defensie van de commissie-Giebels. Die concludeerde dat de geldende cultuur misstanden in de hand werkt. Ook is er een geringe bereidheid om misstanden te melden.

Volgens Visser is het belangrijk voor de cultuurverandering binnen Defensie dat er een intern meldpunt is. "Het zou een gotspe zijn als we dit niet op een goede manier kunnen organiseren." Volgens haar heeft Ellen Giebels ook een voorkeur voor een intern meldpunt.

Veiligheid verbeteren is 'topprioriteit'

Ze gaat wel kijken of het nieuwe meldpunt onder de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) moet vallen. Hanke Bruins Slot (CDA) wil dat niet, omdat het personeel de COID ziet als een verlengstuk van de leiding.

Onder meer GroenLinks, ChristenUnie en SP pleiten voor een meldpunt buiten het ministerie. "Waarom is dat zo lastig?", vroeg Sadet Karabulut (SP) zich af. Visser en ook minister Ank Bijleveld benadrukten dat verbetering van de veiligheid binnen het bedrijf een "topprioriteit" is.

De commissie-Giebels werd ingesteld naar aanleiding van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen waar drie militairen bij hun eenheid zouden zijn misbruikt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!