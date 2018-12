De Belgische koning Filip spreekt woensdag met de voorzitters van de politieke partijen over hoe het verder moet nu de regering van premier Charles Michel gevallen is.

De coalitie van liberalen, christendemocraten en Vlaams-nationalisten verloor op 8 december haar meerderheid in het parlement, nadat de Vlaams-nationalistische N-Va zich terugtrok vanwege het kabinetsvoornemen het VN-migratiepact van Marrakesh te tekenen. Michel-I maakte een doorstart als Michel-II, een - in de Belgische politiek zeldzaam - minderheidskabinet.

Deze week zou het Belgische kabinet stemmen over de nieuwe regeringsbegroting. Die kon niet op een meerderheid rekenen. In een poging zijn regering te redden, kondigde Michel woensdag het voornemen een "coalitie van goede wil" te vormen aan. Die zou het land moeten regeren tot aan de verkiezingen die voor volgend jaar mei op de rol staan.

"Er zijn drie mogelijkheden", somde de premier aan het begin van zijn toespraak in de Kamer op. "Eén: vervroegde verkiezingen organiseren. Wat er volgens mij voor zal zorgen dat in 2019 niets gerealiseerd wordt. Twee: een nieuwe meerderheid vormen. Dat lijkt me moeilijk. Of drie: een derde weg, een regering zonder meerderheid die samenwerkt met het parlement."

Lijmpoging premier Michel mislukte

De socialisten en de groenen vonden de beloften van Michel te vaag; hij kreeg 48 uur de tijd om met concrete nieuwe voorstellen te komen. Zo niet, dan zouden de Vlaamse en Waalse socialisten een motie van wantrouwen tegen de regering indienen, daarbij gesteund door de groenen.

De premier trok zijn eigen conclusies en bood zijn ontslag aan. "Ik heb een eerlijke oproep tot samenwerking gedaan, maar ik moet vaststellen dat de oproep niet overtuigd heeft."

Michel bezocht dinsdagavond koning Filip om het ontslag van zijn regering aan te bieden. De koning liet weten zijn beslissing in beraad te houden.

Uit de gesprekken die de koning met de partijvoorzitters voert, moet blijken of er vervroegde verkiezingen komen of dat de regering-Michel demissionair aanblijft (een zogeheten 'regering in lopende zaken', red.) tot de al geplande verkiezingen op 26 mei.

