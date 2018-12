Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Grace Mugabe, echtgenote van de voormalige Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse politie woensdag bekendgemaakt. Ze wordt verdacht van de mishandeling van een Zuid-Afrikaans model.

De voormalige first lady van Zimbabwe (53) zou vorig jaar augustus Gabriella Engels hebben aangevallen in een hotel in Johannesburg.

Mugabe zou Engels ervan hebben beschuldigd te hebben gefeest met haar twee zoons, Robert jr. en Chatunga, en het model onder meer op haar hoofd hebben geslagen met een verlengsnoer. Zij ontkent dat: volgens Mugabe viel een "dronken en losgeslagen" Engels haar juist aan met een mes.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Internationale Relaties en Samenwerking besloot Mugabe diplomatieke immuniteit te verlenen, maar dat besluit werd in juli nietig verklaard door de rechter.

Bejaarde dictator werd vorig jaar afgezet

Robert Mugabe (94) voerde vanaf 1987 een autoritair bewind in Zimbabwe, dat ten einde kwam toen hij vorig jaar werd afgezet na een coup door het Zimbabwaanse leger.

Directe aanleiding voor de staatsgreep waren zijn inspanningen om de weg vrij te maken voor de benoeming van zijn vrouw Grace tot zijn opvolger. Vanwege haar spilzucht staat zij in het straatarme land onder meer bekend als 'Gucci Grace' en 'The First Shopper'.

Eind vorige maand werd bekend dat de hoogbejaarde Robert Mugabe niet meer in staat is om zelfstandig te lopen. De oud-dictator ontvangt al maanden medische behandelingen in Singapore, maar het is niet bekend met welke gezondheidsproblemen hij precies kampt.

