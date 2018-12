De Amerikaanse overheid gaat de verkoop van omstreden 'bump stocks' verbieden. Amerikanen mogen de omstreden attributen, waarmee een semiautomatisch wapen kan worden omgebouwd tot een volautomatische variant, vanaf maart 2019 niet meer in hun bezit hebben.

De pakweg half miljoen Amerikanen die een bump stock in hun bezit hebben, krijgen tot dat moment de tijd het accessoire te vernietigen of in te leveren. De dader van de schietpartij in Las Vegas van twee jaar geleden, waarbij 58 mensen omkwamen, gebruikte zo'n bump stock.

De regels op het gebied van wapenverkoop in de Verenigde Staten liggen weer onder vuur sinds de schietpartij op een school in Parkland, bijna een jaar geleden. De dader schoot zeventien mensen neer en verwondde er vele tientallen. Hiermee is het de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse highschool ooit.

Toch is de maatregel van de regering-Trump omstreden. De machtige Amerikaanse lobbyorganisatie National Rifle Association (NRA) heeft zich op alle mogelijke manieren verzet tegen het verbod.

NRA vindt dat aanpassing wapenwetten grondrechten aantast

De NRA stelt dat elke beperking van wapenverkoop in de VS een aantasting is van de grondrechten van Amerikanen, die wapenbezit toestaan.

Diverse voorstellen van de Democraten om de wetgeving op het gebied van wapencontrole aan te scherpen strandden in het Congres, omdat de Republikeinen tegenstemden.

De NRA steunt veel Republikeinen met financiële giften. Diverse grote bedrijven, zoals Delta en United Airlines, hebben na 'Parkland' wel de banden met de wapenorganisatie verbroken.

Veel staten en steden hebben zelf hun regels al aangescherpt

Overigens hebben veel staten en steden zelf al de regelgeving op het gebied van de verkoop van bump stocks aangepast. Veel grote winkelketens, zoals Walmart, verkopen het attribuut ook al lang niet meer.

Lobbyclub Gun Owners of America heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen om het besluit van de regering-Trump aan te vechten.

