De Amerikaanse president Donald Trump is met zijn persoonlijke liefdadigheidsorganisatie gestopt vanwege een onderzoek van de openbaar aanklager naar de uitgaven van het goede doel, hemzelf en zijn drie oudste kinderen.

Het overgebleven geld, 1,75 miljoen dollar (1,5 miljoen euro), is met medeweten van de openbaar aanklager naar andere goede doelen gegaan.

De Donald J. Trump Foundation werd volgens de aanklager vaak gebruikt voor illegale activiteiten. Bijna al het uitgegeven geld is ten gunste van Trump of zijn zakelijke belangen gespendeerd. "We zagen een schokkend patroon van illegale zaken, zoals onwettige samenwerking met de presidentscampagne", zei de aanklager.

Uit het onderzoek van de aanklager blijkt dat er sinds 1999 geen bestuursbijeenkomst meer is geweest.

De grootste uitgave van het goede doel ging naar het behoud van het Central Park in New York. Met de ongeveer 264.231 dollar (232.000 euro) werd een fontein opgeknapt. De aanklager zegt dat Trump hier ook bij was gebaat, omdat de fontein recht voor de Trump Tower in New York staat.

Trumps familie profiteerde zelfs van de kleinste uitgave van 7 dollar. Het ging om een schenking aan de Amerikaanse padvinders, precies in het jaar dat Donald Trump jr. lid werd. Het inschrijvingsgeld was 7 dollar. De grootste en kleinste uitgaven werden in 1989 gedaan.

