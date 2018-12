Begin volgend jaar komt voor het eerst het constitutionele comité van Syrië bijeen in Genève. Daarmee wordt een eerste stap gezet richting een politieke oplossing van het conflict. Er is nog geen overeenstemming over de samenstelling van het comité bereikt.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Iran en Turkije hebben de bijeenkomst aangekondigd na overleg met Staffan de Mistura, de bemiddelaar namens de Verenigde Naties.

Volgens De Mistura moeten er nog wel stappen worden gezet om tot overeenstemming over het comité te komen.

De Syrische oppositie en de Syrische regering noemden ieder vijftig namen van mensen die namens hen in het comité moeten plaatsnemen. Over de vijftig onafhankelijke leden van het comité moeten de partijen het nog eens worden.

In januari werd tijdens een bijeenkomst in de Russische badplaats Sochi in beginsel al besloten tot de oprichting van het comité.

De Syrische burgeroorlog brak uit in 2011 na maandenlange protesten tegen de regering van president Bashar Al Assad. Rebellen wonnen snel terrein, maar met de hulp van Rusland en Iran heeft het Syrische leger het grootste deel van Syrië weer in handen gekregen.

