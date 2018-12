Er is nog nooit zo veel geweld tegen journalisten geweest als in 2018. Dit jaar zijn 63 journalisten vermoord, van wie meer dan de helft vanwege hun werk. Dat is 15 procent meer dan in 2017.

Dat meldt Reporters Without Borders (RSF) dinsdag op hun website. De afgelopen drie jaar daalde het aantal journalisten dat is vermoord, maar dit jaar steeg het weer.

Volgens RSF zijn er tachtig mensen vermoord als alle mensen die in de media werken mee worden gerekend.

Ook het aantal geweldsincidenten tegen journalisten is flink gestegen, net als het aantal ontvoeringen en arrestaties van journalisten. Op dit moment zitten 348 journalisten in de gevangenis.

Veel geweld wordt volgens RSF aangewakkerd door politici, religieuze leiders en mensen uit de zakenwereld die openlijk oproepen tot haat tegen journalisten.

Twee voorbeelden van moordzaken die volgens RSF tekenend zijn voor 2018 zijn de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel en de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak.

Gevaarlijkste landen voor journalisten

Afghanistan is volgens RSF het gevaarlijkste land voor journalisten. Daar zijn in 2018 vijftien journalisten vermoord. Syrië staat met elf doden op de tweede plek en Mexico is derde met negen gedode journalisten.

Meer dan de helft van alle 348 journalisten in de gevangenis zit vast in China, Iran, Saoedi-Arabië, Egypte of Turkije. China heeft de meeste journalisten vastgezet, daar zitten er zestig in de cel.

De meeste gijzelingen vinden plaats in het Midden-Oosten. Van de zestig worden er 59 gevangen gehouden in Syrië, Irak en Jemen. De andere gegijzelde journalist is een Oekraïense man die vastzit in de oostelijke regio Donetsk, waar Oekraïne vecht tegen separatisten.

