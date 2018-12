De negentienjarige celstraf wegens wapenhandel en oorlogsmisdrijven van Guus Kouwenhoven blijft in stand, heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. De Nederlandse zakenman verblijft momenteel in Zuid-Afrika, waar een uitleveringszaak tegen hem loopt.

De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad afgelopen juni in een onafhankelijk advies om het vonnis tegen Kouwenhoven te handhaven.

Volgens Kouwenhoven en zijn advocaat was de veroordeling niet geldig, omdat de Liberiaanse dictator Charles Taylor in 2003 amnestie verleende aan iedereen die misdrijven beging tijdens de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog.

De Hoge Raad oordeelt dat die amnestieregeling vervolging in Nederland niet in de weg staat. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten "zeer tevreden" te zijn over de uitspraak.

Kouwenhoven (75) werd in 2006 tot acht jaar cel veroordeeld wegens illegale wapenhandel en vrijgesproken van oorlogsmisdrijven. Zowel Kouwenhoven als het OM ging daartegen in beroep.

In 2008 werd Kouwenhoven volledig vrijgesproken door het hof in Den Haag, maar de Hoge Raad vernietigde die uitspraak en liet het hof in Den Bosch opnieuw naar de zaak kijken. Dat veroordeelde Kouwenhoven op 21 april 2017 bij verstek tot negentien jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid in Liberia en Guinee.

Kouwenhoven voorzag dictator Taylor van onder meer wapens

De Nederlandse zakenman exploiteerde sinds de jaren tachtig het Hotel Africa in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. Dat werd een geliefde ontmoetingsplek voor de elite rond Taylor, met wie Kouwenhoven een vriendschappelijke en zakelijke relatie opbouwde.

Kouwenhoven voorzag het regime van Taylor van wapens, andere goederen en financiële middelen en was betrokken bij tijdens de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog (1999-2003) gepleegde oorlogsmisdrijven. Ook leende hij personeel van zijn verschillende houtkapbedrijven uit voor gevechten.

Nog niet duidelijk of Kouwenhoven wordt uitgeleverd

Kouwenhoven werd in december 2017 aangehouden in Zuid-Afrika, op verzoek van het Nederlandse OM. De zaak rond zijn uitlevering werd vele malen uitgesteld, onder meer vanwege de slechte gezondheid van Kouwenhoven. Hij is op borgtocht vrij, maar staat wel onder huisarrest en mag zijn woning alleen verlaten om medische redenen.

Volgens zijn advocaat, Inez Weski, laat zijn gezondheidstoestand het uitzitten van een celstraf niet toe. Ze heeft een klacht met die strekking ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Zuid-Afrikaanse rechter buigt zich naar verwachting in april 2019 weer over het uitleveringsverzoek.

