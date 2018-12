De rechter heeft de veroordeling van de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn uitgesteld tot in ieder geval 13 maart. De voormalige nationaal veiligheidsadviseur loog tegen de FBI over zijn contacten met Rusland, maar werkte daarna mee met het Ruslandonderzoek.

De rechter wil nog geen uitspraak over de straf van Flynn doen, zolang hij meewerkt aan het Ruslandonderzoek.

De rechter verweet het de zestigjarige voormalig veiligheidsadviseur dat hij door zijn contacten met Rusland "zijn land heeft verkocht".

Vorig jaar december bekende de voormalige nationaal veiligheidsadviseur te hebben gelogen tegen de FBI en trof hij een schikking met Robert Mueller. Die speciaal aanklager schreef in een advies aan de rechtbank dat Flynn wat hem betreft niet de cel in hoeft vanwege zijn medewerking aan het Ruslandonderzoek.

"Dit is een erg serieus misdrijf", aldus de rechter. "Een hooggeplaatste vertegenwoordiger van de overheid die bij de FBI valse verklaringen aflegt, terwijl hij in het Witte Huis werkt."

Flynn ontmoette Russische ambassadeur

Flynn, die ook generaal was van het Amerikaanse leger, was tijdens de verkiezingscampagne in 2016 actief als een spreekbuis van Trump. Na diens overwinning werd hij benoemd tot aankomend nationaal veiligheidsadviseur.

In december 2016, nog voor de inauguratie van Trump, had Flynn verschillende ontmoetingen met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak.

Naar nu uit rechtbankdocumenten blijkt, sprak Flynn met Kislyak over onder meer sancties tegen Rusland, die door Trumps voorganger Barack Obama waren aangekondigd als reactie op Russische inmenging in de verkiezingen.

Flynn zou Kislyak op het hart hebben gedrukt dat Rusland geen vergeldingsmaatregelen moest nemen. De Russische ambassadeur belde hem later om door te geven dat het Kremlin had besloten zijn advies te volgen.

Flynn loog over zijn contacten met Kislyak tegen andere leden van het team van Trump, onder wie aankomend vicepresident Mike Pence en aankomend Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. Ook tijdens een verhoor bij de FBI in januari 2017 speelde hij geen open kaart. Toen dat uitkwam, werd Flynn gedwongen op te stappen.

Flynn en Mueller op de valreep toch in clinch

Ondanks de klaarblijkelijk productieve samenwerking, werd in aanloop naar het vonnis onverwacht nog een meningsverschil tussen Flynn en het team van Mueller zichtbaar.

De advocaten van de voormalige nationaal veiligheidsadviseur voerden dinsdag aan dat Flynn slachtoffer was geworden van uitlokking. De FBI zou hem hebben afgeraden een advocaat aanwezig te laten zijn bij de ondervraging in januari 2017. Ook zouden de onderzoekers hem niet hebben verteld dat het een misdrijf was om tijdens dat gesprek onwaarheden te verkondigen.

De speciaal aanklager maakte korte metten met dat laatste argument. "Een dienende nationaal veiligheidsadviseur, voormalig hoofd van een inlichtingendienst, gepensioneerde generaal en een veteraan met een carrière van 33 jaar in de strijdkrachten weet dat hij niet tegen federale agenten moet liegen", schreef Mueller vrijdag.

In opdracht van de rechter maakte Mueller de aantekeningen van de FBI-agenten afgelopen maandag gedeeltelijk openbaar.

Turkse compagnons Flynn aangeklaagd voor lobbyen

Op dezelfde dag werden twee Turkse oud-compagnons van Flynn in staat van beschuldiging gesteld. Een van hen heeft ook de Nederlandse nationaliteit.

De mannen zouden in opdracht van Turkije illegale lobbywerkzaamheden hebben uitgevoerd, om de uitlevering van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen te bewerkstelligen. Ankara denkt dat Gülen, die in de VS woont, achter de mislukte couppoging in 2016 zit.

